أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مكتب الإعلام بشركة الخليج العربي للنفط، إن شركة مان توربو السويسرية، تعهدت بإعداد خطة عمل متكاملة لاستئناف عملها في حقول شركة الخليج بأسرع وقت ممكن.

وأوضح مكتب الإعلام، أن ذلك جاء خلال زيارة رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان لمقر شركة مان توربو، لمناقشة عودتها للعمل بحقلي السرير والنافورة لاستكمال برامج صيانة مولدات الطاقة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية بالحقلين .

وأضاف أن خلال هذه الزيارة أطلع رئيس لجنة الإدارة على سير العمل بصيانة المحاور الدوارة لمولدات الطاقة الكهربائية لحقل النافورة والموجودة بورش شركة مان توربو والمتوقع الانتهاء من صيانتها خلال الفترة القريبة القادمة من ثلاثة إلى أربعه أشهر.