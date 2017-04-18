أخبار ليبيا24- خاص

تمكنت سرية مرادة المقاتلة التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى والشرقية صباح اليوم الثلاثاء من القبض على مليشيا مجهزة ومسلحة بعدد كبير من الأسلحة والذخائر.

وذكر المكتب الإعلامي لسرية مرادة المقاتلة أن المليشيا المقبوض عليها كان بحوزتها أجهزة اتصالات سلكية ولاسلكية وأجهزة ثريا وبراميل وقود لتقوم بمساعدة التنظيمات الإرهابية وتهريب البشر عن طريق الهجرة غير الشرعية.

وأكد المكتب الإعلامي أنه كان معهم مجموعة من جنسيات أفريقية تقدر بعدد 60 شخص أغلبهم أطفال ونساء.

وأوضح المكتب الإعلامي أن السرية قامت بنصب كمين محكم تم تنفيذه بدقة بالقرب من حقل الناقة بحوالي 25 كم في قارة ( الكحلة )، مشيرًا إلى أن من يقوم بقيادة مثل هذه المليشيات هم من الجنسية الليبية وتم القبض على أربعة منهم.

يشار إلى أن القبض على المجموعة الإرهابية تم خلال دورية معتادة لسرية مرادة المقاتلة لتأمين الحقول النفطية في حوض مرادة زلة وتأمين الطوق الجنوبي تعاونا مع غرفة عمليات سرت الكبرى خلال الاستعدادات لتحرير مناطق الجفرة.