أخبار ليبيا 24 – خاص

‏أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر القرار رقم (81) لسنة 2017، بشأن إنشاء غرفة عمليات رئيسية للقوات الجوية التابعة للقيادة العامة وتكليف آمرًا لها.

ونص القرار، على أن تكون قاعدة بنينا الجوية مقرًا للغرفة التي ستكون تبعيتها له مباشرة.

وكلف بموجب القرار، عميد طيار محمد منفور بإمرة غرفة العمليات الرئيسية، وإنشاء غرف فرعية بمناطق الجبل الأخضر والوسطى والغربية والجنوبية وتسمية أمرين لها.

كما أصدر القائد العام القرار رقم (93) لسنة 2017، بتعيين العميد ركن خليفة الطاهر خليفة ميلاد آمر للمنطقة العسكرية الجنوبية.