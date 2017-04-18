أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن توفر وقود البنزين بكميات ممتازة وأن ما تشهده مدينة بنغازي من أختناقات وأزدحام محطات الوقود ناتجٌ عن سوء الأحوال الجوية بميناء طبرق النفطي خلال الأيام الماضية مما حال دون رسو ناقلة الوقود البحرية الي ما يزيد عن 48 ساعة ما أستلزم تشغيل المخزون المتحرك بمواقع الشركة في ظل تزايد الطلب بسبب تسرب إشاعات يدعي مروجوها نقص الوقود ..

وقال رئيس مكتب الإعلام بشركة البريقة عادل بن دردف، في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24″ إن الناقلة البحرية ( بورت روسيل ) بميناء طبرق النفطي يوم السبت 15 أبريل 2017 م تمام الساعة 11:30 وباشرت عمليات ضخ وقود بنزين 95 الذي يزيد عن ” 27 “مليون لتر، كما تربضُ بالانتظار الناقلة البحرية ( ماري بالتيك ) تحمل شحنة نفس المنتج بما يزيد عن ” 30 ” مليون لتر،

وأضاف أنه تم ضخ ما يزيد عن ” 2.25 ” مليون وخمسة وعشرون ألف لتر بنزين الي مدينة بنغازي منذُ مساء أمس الاحد وحتى الساعة 14:00 من اليوم الاثنين ..ولايزال الضخ مستمراً وبشكل متواصل حتى الوصول الي المستوى الانسيابي للتوزيع خلال الساعات القليلة القادمة

وأكد، سير التشغيل بالشركة وضخ الوقود بشكل مستمر ، مهيبا بوعي المواطن الكريم عدم الأنجرار خلف أدعاءات وشائعات لا أصل لها من الصحة سوى أحداث حالة من القلق والتهويل والتسبب بزيادة حجم المشكل البسيط بالازدحام وخلق أختناقات بمحطات الوقود وسحب الوقود بكميات كبيرة تتسبب بمضاعفة الجهود ومضاعفة ضخ الوقود وإهدار مزيد من الوقت وأن المسألة لا تعدو وقت ويعود التوزيع للمستوى الطبيعي والمرضي للمواطن الكريم .