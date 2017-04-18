أخبار ليبيا24

قال القيادي البارز في شورى بنغازي الإرهابي وتنظيم القاعدة في ليبيا محمد الدرسي و المكنى بـ”النص” إنه ينبغي التركيز على ثلاث محاور وهي بنغازي وطرابلس والحقول النفطية لكي نفشل ما أسماه بمشروع “الثورة المضادة”.

وذكر النص عبر صفحته الشخصية على فيس بوك أن السيطرة على بنغازي تعني السيطرة على الشرق الليبي.

وشدد على ضرورة إيجاد قوة داخل العاصمة طرابلس تكون صمام أمان لمكتسبات الثورة والحفاظ عليها من تمرير المشاريع المشبوهة فما يعجز عنه حفتر عسكريا يحققه السراج سياسيا، حسب قوله.

وأكد أن السيطرة على الحقول النفطية ضرورة لتجفيف منابع الدعم والتمويل لهذا المشروع وأيضا لنزع المكسب السياسي من القائد العام للقوات المسلحة لأن من يملك النفط هو من يتعامل معه الغرب وينظر له على أنه هو المسيطر.

ودعا القيادي أنصار التنظيم إلى ترتيب أولوياتهم بناءا على نظرتهم نحن للصراع لا على ردات الفعل.

وقال النص إن معركتنا ضد القوات المسلحة يتم فيها تشتيت قوة الثوار واستنزافها في معارك -لا نقول بأنها هامشية بل هي مهمة لكن لتصرفنا عن الأهم.