أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو المكتب الإعلامي بالقوات الخاصة الصاعقة والمظلات رياض الشهيبي إن الأوضاع الأمنية في جنوب البلاد مطمئنة.

وأضاف الشهيبي أن وحدات القوات الخاصة تساعد القوات المسلحة في تأمين الصحراء وتمشيطها بالجنوب الليبي واجتثاث الإرهابيين منها.

وأكد عضو المكتب أن دوريات استطلاعية لإحدى سرايا القوات الخاصة “سرية الواو” قامت الأحد بتمشيط المنطقة من الجماعات الإرهابية المتطرفة هناك.

وأوضح الشهيبي أن مهمة السرية استطلاع المنطقة الممتدة من منطقة الواو إلى محيط مدينة الجفرة لرصد أية تحركات للجماعات الإرهابية واستهدافها قبل تحركها.