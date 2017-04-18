أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، القرار رقم (88) لعام 2017، بشأن تعين رئيسًا لهيئة السيطرة والقضاء.

وعُين بموجب القرار عميد عون إبراهيم سالم رئيسًا لهيئة السيطرة والقضاء، على أن يكون مكان تمركزها بمدينة بنغازي.

وشدد القرار أنه على رئيس الهيئة تقديم مقترح الهيكل التنظيمي للهيئة واختصاصاتها للاعتماد.

وكان قد أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة عقيلة صالح، القرار رقم (32) لعام 2017، بشأن إنشاء هيئة السيطرة والإنشاء تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة، وتتكون من جهاز التفتيش العسكري وإدارة الشرطة العسكرية والسجون وإدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة القضاء العسكري وإدارة المحاسبة المالية.