أخبار ليبيا 24 – خاص

باشر عميد بلدية بنغازي الجديد عبدالرحمن العبار، مهام عمله بمكتبه بمقر البلدية، وذلك بعد الانتهاء من برنامج التسليم والاستلام بينه وبين العميد السابق أحمد العريبي.

وكان الحاكم العسكري للمنطقة ما بين درنة وبن جواد، اللواء عبد الرازق الناظوري، أصدر قرارًا بتكليف عبد الرحمن موسى سليمان العبار عميدًا لبلدية بنغازي، خلفًا للعميد السابق أحمد العريبي.

وجاء في القرار أن العميد الجديد سيتمتع بكل الصلاحيات المقررة قانونًا للمجلس البلدي، إضافة إلى تبعية جميع القطاعات الخدمية والإنتاجية بالبلدية للعميد المكلف.

وقدم عميد بلدية بنغازي السابق أحمد العريبي، الذي كُلف في شهر أغسطس من العام الماضي وفق قرار الحاكم العسكري عميدًا لبلدية، استقالته بتاريخ التاسع من شهر أبريل الجاري.

حيثُ أصدر الحاكم العسكري قرارًا يقضي بتجميد عمل المجلس البلدي لمدينة بنغازي وتكليف نائب رئيس جهاز المخابرات أحمد العريبي عميدًا للبلدية.