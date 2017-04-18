أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة، اعتماد مشروع للسيطرة علي السلع الموردة من قبل الشركات باعتمادات مستندية من مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحة الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماع – أن المشروع سيكون عبر تحديد حزمة من الإجراءات لضمان وصولها بسعرها وفق السعر الرسمي للمصرف 1.40 دينار.

ولفت إلى أنه بعد حزمة الإجراءات المراد تطبيقها سيضمن وصول أكثر من 20 سلعة بسعرها الرسمي للمواطنين.

وطمأنت الوزارة، المواطنين بإمكانيتها للسيطرة والحد من التضخم الجامح الذي يجتاح الأسواق في الوقت الراهن بسبب عجز السوق وأن جميع أجهزة الدولة تولي أهمية قصوى إلى الوضع العام للمواطن وأنها لن تدخر جهد لتخفيف هذه الآثار خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الحاكم العسكري ومصرف ليبيا المركزي والأجهزة التنفيذية المختلفة بالحكومة المؤقتة.