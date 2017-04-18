أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت القوة الثالثة إصابة كلاً المتحدث باسم المليشيا المدعو صفوان القنيدي والمدعو ميلاد البولص جراء استهداف سلاح الجو الليبي رتلا لتلك القوة على الطريق الرابط بين الجفرة وقاعدة تمنهنت الجوية شمال سبها.

وكانت مقاتلات سلاح الجو الليبي التابعة لرئاسة أركان القوات المسلحة شن غارات عنيفة على قاعدة تمنهنت ، بعد هدنة استمرت ثلاثة أيام لإعطاء المليشيات مهلة للانسحاب من القاعدة الجوية باتجاه الجفرة .

ومن جهة ثانية، أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة عقيد أحمد المسماري، في تصريحات صحفية، أن عملية “الرمال المتحركة” لتطهير الجنوب الليبي خاصة سبها، ما زالت مستمرة، موضحا أنها تأتي بمجملها في إطار تطهير ليبيا من المليشيات المسلحة والإرهابية.