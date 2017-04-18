أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتحت إدارة الشؤون الصحية ببلدية بئر الأشهب، قسم التطعيمات بالوحدة الصحية الفرع البلدي حفلز، بعد إتمام الصيانة والتجهيز بالوحدة الصحية.

وأكد مدير إدارة الشؤون الصحية ناجي شيناه، علي دور وأهمية افتتاح قسم التطعيم، وأنه سيخفف الضغط علي المراكز الصحية المجاورة ولراحة أهالي الفرع البلدي من عبء السفر إلى المناطق المجاورة.

وأوضح شيناه، أن مواعيد التطعيم ستكون على مدي الأسبوع، أيام السبت والثلاثاء والأربعاء بالعيادة الطبية بمستشفى بئر الأشهب، ويوم الأحد بالوحدة الصحية حفلز، ويوم الاثنين بالوحدة الصحية جنزور، أما يوم الخميس راحة بقسم التطعيمات فقط .