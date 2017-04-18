أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر النقيب بجهاز أمن السواحل فرع طبرق عبدالسلام شحاتة في تصريح لأخبار ليبيا 24 صيادي الأسماك من إستعمال متفجرات “الجيلاطينة ” محلية الصنع بالقرب من المنصات الأرصفة الموجودة على شواطئ طبرق لغرض صيد الأسماك .

وأكد شحاتة على أن هذه المتفجرات خطيرة على أرصفة الشركات النفطية المطلة على خليج طبرق وكذلك الميناء التجاري.

ونوه أن هذه المواد المتفجرة قد تتسبب في سقوط هذه الأرصفة التي تستمعل لرسو البواخر النفطية والسفن التجارية .

وأضاف النقيب ” لقد خاطبنا كل هذه الجهات حول هذه الظاهرة وبسبب نقص القوارب المطاطية لدينا ونقص الإمكانيات نحن نقف مكتوفي الأيدي حيال منع الصيادين من الإقتراب من هذه المنصات البحرية .

يشار إلى أن العديد من صيادي الأسماك في ليبيا يستعملون مادة ” الجلاطينة ” المتفجرة والتي يحصل عليها بتفكيك القنابل والألغام ما يخلف أضرارا بيئية كبيرة.