أخبار ليبيا24- خاص

أعلن رئيس لجنة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا أن يوم الخميس المقبل سيكون موعد توزيع السيولة النقدية على المصارف التجارية في المنطقة الشرقية بقيمة 200 مليون دينار.

وأضاف آغا عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك” أن حصة مصرف الوحدة ومصرف الجمهورية ومصرف التجاري الوطني تبلغ 50 مليون دينار لكل مصرف.

وأوضح رئيس اللجنة أن نصيب مصرف الصحاري ومصرف شمال أفريقيا ومصرف التجارة والتنمية تبلغ 15 مليون دينار لكل مصرف.

وأشار آغا إلى أن حصة مصرف المتوسط تبلغ 3 ملايين دينار ومصرف الإجماع العربي تبلغ 2 مليون دينار.

ولفت رئيس لجنة أزمة السيولة إلى أنه تم تخصيص خمسون مليون دينار لفروع المصارف التجارية في المنطقة الجنوبية.