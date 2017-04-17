أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة عقيد عادل عبدالعزيز، حزمة من القرارات في إطار الخطة الأمنية المتبعة في الوزارة.

وقرر وكيل الوزارة، تكليف عقيد نوح فرج عبدالعالي مديراً لمديرية أمن الساحل، وعقيد حامد عبدالحميد عبدالكريم مديراً لمديرية منفذ مطار بنينا الدولي، وعقيد معيوف حسين علي المعداني مديرًا لمديرية أمن سرت.

ونص إحدى القرارات التي صُدرت مؤخرًا على إعفاء عقيد محمد علي بشير من مهامه كمدير لمديرية أمن سبها، وتكليف عقيد علي محمد علي عبدالقادر خلفًا له.

وكُلف عقيد ادريس محمد الكاتب مديراً للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية، ونقيب احمد محمد عبدالله ضوء رئيساً لمكتب الإعلام الأمني بالإدارة العامة والعلاقات والتعاون الدولي بالوزارة.