أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت مدينة طبرق اليوم الإثنين إقامة ورشة عمل في فندق دار السلام بعنوان “المكتبات النفطية واقع وآفاق” برعاية شركة البريقة لتسويق النفط.

وتهدف الورشة لتنمية لوعي المعلوماتي والثقافي لدى المسؤولين وصناع القرار كذلك إبراز دور التكتلات والتعاون في مجال المكتبات والمعلومات.

وتساهم أيضًا في الرفع من مستوى العاملين في المكتبات ومراكز المعلومات في قطاع النفط والاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة في المكتبات ومراكز المعلومات النفطية.

وكانت محاور الندوة حول دور المكتبات المتخصصة وسبل تفعيل اللائحة الداخلية وإدارة المكتبات النفطية وخدمات المعلومات.