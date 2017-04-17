أخبار ليبيا24- خاص

قال مشرف منظومة الجواز الإلكتروني المرج المقدم عبدالحليم العوامي إن عدد جوازات السفر الإلكترونية الجاهزة للتسليم هو 1600 جواز إلكتروني فيما سيتم استلام 600 جواز إلكتروني يوم الأحد المقبل لتسليمها لأصحابها.

وأضاف العوامي لـ”أخبار ليبيا24″ أن آلية العمل تغيرت بعد نقص المادة الخام للجوازات وأصبح المتاح يومين فقط للتصوير الإثنين والأربعاء واستلام المستندات يوم الخميس وطباعة الجوازات تكون في طرابلس ولا نعرف كم المدة التي يكون فيها الجواز جاهزا ولا الكمية التي يتم إرسالها لنا نظرا للأحداث هناك ومدى تأثر عمل المنظومة بما يحدث في طرابلس.

وأوضح مشرف المنظومة أن سبب التأخير في تجهيز الجواز الإلكتروني واضح وهو أن منظومة الجوازات الإلكترونية منظومة مركزية ويتأثر عملها بالأحداث الأمنية الواقعة في نطاقها المنظومة كما أن هناك أعطال في كوابل البريد الرئيسي في طرابلس.

وأكد العوامي أن هناك مشاكل أخرى نعاني منها في المقر تتمثل في نقص الإمكانيات حيث يتم جمع المساعدات لاستكمال أي عمل من قبل أعضاء الجوازات باستثناء التموين فهو من القيادة العامة للقوات المسلحة التي وقفت معنا في هذه الظروف.

وطالب مشرف المنظومة الجهات المسؤولة بأن تدعم منظومة الجواز الإلكتروني لما لها من أهمية وحتى نتمكن من إنجاز عملنا بالشكل المطلوب.