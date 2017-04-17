أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير الإدارة العامة للإمتحانات بالحكومة الليبية المؤقتة يوسف محمد أكريم في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن الحكومة رصدت مبلغ 10 مليون دينار من أجل شراء أجهزة لتصحيح الإمتحانات وقرطاسية كاملة وأنها على وشك الوصول وذلك لضمان سير عملية الإمتحانات بصورة طبيعية بدون أي عراقيل .

وأضاف كريم أن رئيس الوزراء عبد الله الثني يتابع عن كثب إجراءات الإمتحانات للشهادتين الإعدادية والثانوية عن طريق وكيل وزارة التعليم وطالب بأن تسير الإمتحانات بصورة طيبة

ونوه إلى أن هناك تعاونا من مدراء المكاتب ومسؤولي التعليم في كل المدن ومن عميد بلدية طبرق الذي وعد بتوفير الأمن أثناء الإمتحانات للشهادتين الإعدادية والثانوية .

وطالب المدير بأن يحذوا بقية عمداء البلديات حذو عميد بلدية طبرق والمساهمة في نجاح الإمتحانات هذا العام .

كما طالب الجميع بمحاربة ظاهرة الغش التي قد تضر باعتماد الشهادة الثانوية لدى منظمة اليونسكو .

ودعا أولياء الأمور إلى تفهم هذا الأمر المهم وعدم التدخل في سير عملية الإمتحانات.

وختم بالقول ” الإمتحانات هذا العام ستكون من داخل الكتاب المدرسي في حدود ما درس في المنهج والحمد لله بداية العام الدراسي كانت مبكرة.”