أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير المكتب الإعلامي بلجنة الطوارئ بالمرج النقيب فرج العرفي، إن اللجنة برئاسة المقدم وهبي الرخ المكلف من قبل الحاكم العسكري درنة – بن جواد، قامت بصيانة وتجهيز مقر مصلحة التسجيل العقاري المرج.

وأضاف الرخ، أن اللجنة وفرت جميع الاحتياجات والإمكانيات التي تتطلب سير العمل في مصلحة التسجيل العقاري، مشيرًا إلى تكريم اللواء عبدالرازق الناظوري الحاكم العسكري درنة _ بن جواد، والمقدم وهبي الرخ رئيس لجنة الطوارئ علي المجهودات التي قاموا بها ووقوفهم مع مصلحة التسجيل العقاري.

من جهة أخرى، قام رئيس لجنة الطوارئ بمدينة المرج المقدم وهبي الرخ، بجولة تفقدية علي سوق السيارات الذي سيتم افتتاحه قريبا، والوقوف علي أخر المراحل من تجهيز سوق السيارات الخاص بمدينة المرج .