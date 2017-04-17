أخبار ليبيا24- خاص

وصلت اللجنة الفنية التابعة لإدارة التسجيل الاشتراكات والتفتيش الى فرع صندوق الضمان الاجتماعي فرع الواحات بجالو

وقالت رئيس اللجنة فاطمة النعيمي إن اللجنة باشرت أعمالها فور وصولها مع مكتب الخدمات الكفرة و فرع صندوق الضمان الاجتماعي الواحات في الفترتين الصباحية والمسائية بإعداد قاعدة بيانات معتمدة تكون مرجعاً لتصنيف جهات العمل المسجلة بديوان المكتب.

وأضافت النعيمي أن هذا الإجراء هو لحرص الإدارة العامة في صندوق الضمان على خلق قاعدة بيانات معتمدة في جميع الفروع والمكاتب التابعة لها.

وأوضحت رئيس اللجنة أن الغرض من إعداد المنظومة هو خلق معلومات تتعلق بجهات العمل المنقطعة عن السداد أو الملغية أو المنحلة والاطلاع على سجل تحليل الاشتراكات من حيث المتابعة الحالية والمراجعة اليومية بالإضافة إلى تسيير الأعمال مع استثناء فئة العاملين لحساب أنفسهم”

يذكر أن اللجنة ضمت في عضويتها كلاً من فاطمة النعمي، وضياء الدين العشيبي، وصفاء الديجاوي، وخالد الورفلي.