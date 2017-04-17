أخبار ليبيا 24 – خاص

قام آمر كتيبة الاستطلاع العقيد الصافي عبدالنبي بتسليم أدوية لمركز طبرق الطبي كانت في طريقها للتهريب خارج البلاد .

واستلم مدير إدارة الشؤون الطبية في مركز طبرق الطبي عدنان بودية الأدوية بعد التأكد من صلاحيتها.

الجدير بالذكر أن الأدوية التي استلمها مركز طبرق الطبي الذي يعاني منذ فترة من نقص في الأدوية هي عبارة عن أدوية تخدير وبنادول .

يشار إلى أن العديد من المهربين يقومون بتهريب الأدوية من ليبيا إلى مصر عبر الحدود الصحراوية وتقوم دوريات الاستطلاع بمطاردتهم وتصدير االبضائع التي يهربونها ومن ضمنها الأدوية.