أخبار ليبيا 24 – خاص

‏انطلق فريق من الهيئة الليبية للإغاثة لتقييم وضع النازحين من تاورغاء في حي العين بمخيم قمينس بمدينة بنغازي وذلك استجابةً لمبادرة رئيس اتحاد نازحي تاورغاء، للوقوف على الوضع السيئ الذي يعانيه قاطني المخيم .

وأوضح عمران التاورغي أنه تم مخاطبة العديد من الجهات و المؤسسات لتقييم اوضاع النازحين وتقديم المساعدة العاجلة لهم ولكن دون ان يستجب احد .

وعن الأوضاع الصحية هناك اطلع رئيس اتحاد النازحين فريق التقييم التابع للهيئة على اوضاع العديد من العائلات التي تعاني ظروف صحية صعبة جدا، ولديهم عدد 462 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد 227 حالة إصابة بالسرطان في مختلف مخيمات تاورغاء التي تحتاج الي اهتمام خاص قد يصل الي اجراء العمليات الجراحية المستعجلة .

وحمّل رئيس اتحاد نازحي تاورغاء المسؤولية إلى المجلس البلدي تاورغاء ومؤسسات الدولة المعنية – أسباب تدهور الاوضاع في هذه المخيمات، مشيرا إلى أن مهمة التقييم جاءت لتوثيق التقصير الذي طال عملية دعم هذه المخيمات والتي منها مخيمات تاورغاء في مدينة اجدابيا ولعلها الاسوء، حسب وصفه . و

كان في استقبال فريق التقييم التابع للهيئة ورئيس اتحاد نازحي تاورغاء, مدير مكتب خدمات تاورغاء في مناطق قمينس و جروثه وسلوق الذي اشاد بالإهتمام الدائم الذي توليه الهيئة الليبية للإغاثة لنازحي تاورغاء وأكد على حالة الاستياء التي يشعرون بها نتيجة تقصير الجهات المعنية بأمرهم .

تجدر الإشارة إلىأن فريق التقييم التابع للهيئة ‏قدم مساعدات عينيه ‏لنازحي المخيم في قمينس تمثلت في فوط صحية وبعض مواد التنظيف وأكد استمرار دعم الهيئة للنازحين من مدينة تاورغاء وتقديم يد العون لكل من يساهم في التخفيف من معاناتهم.