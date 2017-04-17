أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير صندوق التضامن الاجتماعي فرع المرج موسى العقيلي إن مرتبات أصحاب المعاشات الأساسية عن شهري يناير وفبراير ستكون في الحسابات خلال هذا الأسبوع.

وأضاف العقيلي لـ”أخبار ليبيا24″ أن مرتبات الموظفين تم إيداعها اليوم في حساباتهم ونحن كفرع المرج نحيل المطالبة الشهرية المتمثلة في إحصائيات المعاشات كل نهاية شهر وبدون تأخير.

وأكد مدير الصندوق أن من أهم أسباب تأخر المعاشات هو تأخر الفروع في إحالة المطالبة للجهة المختصة بصرف المرتبات بالإضافة إلى الدورة المستندية المملة والمارثون المجهد ما بين مصرف ليبيا المركزي في البيضاء ووزارة المالية بالحكومة المؤقتة.

والفضل لله أولا ثم لرئيس لجنة الإدارة احمد ابريدان ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية منصور طيب الذين سعوا وتواصلوا بشكل يومي مع مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لتوفير المعاشات الاساسية ومرتبات الموظفين.

وأشار إلى أن قيمة المعاشات الأساسية في فرع المرج 2 مليون دينار شهريا وهذا الرقم يزيد كل شهر نظرا للربط الجديد للمعاشات الأساسية.

وأوضح أن فرع المرج يربط حوالي 100 معاش شهريا ما بين عجز طبي ومطلقات وأرامل وتوأم كما أن قيمة المعاشات الأساسية للفروع التابعة للحكومة المؤقتة تقدر بــ 30 مليون دينار شهريا وعددها ثمانية فروع منها 7 فروع في برقة بالإضافة إلى فرع الزنتان.