أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب صالح قلمة إن تناول ظاهرة الانتحار إعلاميا وبهذا الشكل وبعيدا عن ذوي الاختصاص ظاهرة ثقافية وإعلامية سلبية.

واستنكر قلمة محاولة تسيس الظاهرة والبحث عن الشكل الخارجي لها دون الخوض في التفاصيل والأسباب المنطقية دون مراعاة شعور الأفراد والأسر التي أصابتهم المصيبة في انتحار أقاربهم و أبنائهم.

وأوضح عضو النواب أن ظاهرة الانتحار قديمة قدم الإنسان نفسه وليست وليدة اليوم وهي إحدى الظواهر المرضية التي تصيب الإنسان وموجودة منذ القدم في المجتمعات البشرية ولها مسببات وأعراض سواء كانت جسدية أو نفسية تظهر على الشخص القادم على الانتحار.

يشار إلى أن مدينة البيضاء شهدت الفترة الماضية انتشار ظاهرة الانتحار بين الشباب بشكل أثار الرعب بين المواطنين ولم تعرف الأسباب الحقيقية حتى اللحظة للانتحار