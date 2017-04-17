أخبار ليبيا24- خاص

بدأ مجلس شورى درنة الإرهابي التابع لتنظيم القاعدة بحملة اعتقالات واسعة شملت المواطنين الرافضين لممارساتهم داخل المدينة.

وكشف مصدر من داخل المدينة أن أحد المواطنين تم اعتقاله من وسط المدينة وإخفاؤه لعدة أيام حيث صودر ما كان معه من أوراق ثبوتية وهاتف محمول.

وأكد المصدر أن المواطن أخلي سبيله بعد أن ترك آثار التعذيب على جسده ومنعته الجماعات الإرهابية من الدخول إلى المستشفى.

وأوضح المصدر أن هناك العديد من الحالات والجرائم التي ترتكب من قبل التشكيلات الإرهابية داخل المدينة، دون الكشف عن المزيد من المعلومات خوفاً على حياة المواطنين ومن ردة الفعل من قبل الجماعات الإرهابية.

يذكر أن مدينة درنة تشهد أعمال عنف واعتقالات وإرهاب منذ عدة سنوات تستهدف المواطنين الداعين لإقامة دولة المؤسسات.