أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت محطات توزيع البنزين بمدينة بنغازي مساء الأحد وصباح الاثنين، ازدحاما ملحوظا، من قبل المواطنين لتعبئة البنزين.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي بشركة البريقة بالمنطقة الوسطى والشرقية عادل بن دردف، أن البنزين متوفر وقد تكمن المشكلة في تأخر عمليات النقل وهي من اختصاص شركات أخرى.

وأشار بن دردف، إلى أن الناقلة البحرية ( PORT RUSSEL ) رست يوم السبت الماضي على رصيف طبرق وتم تفريع شحنتها من بنزين 95 وقدرها ( 27349.210 ) طن متري.

كما وصلت الناقلة البحرية ( MARE BALTIC ) تحمل ( 30997.275 ) طن متري بنزين 95 بأنتظار دورها في إجراء عمليات التفريغ.

وحيا المكتب الاعلامي كافة القائمين على عمليات التزويد والنقل البحري بالشركة ،والجهود المبذولة من قِبل شباب تشغيل الرصيف البحري طبرق.