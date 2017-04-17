أخبار ليبيا 24 – خاص

باشر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية توكرة – المقرون اليوم الأحد، أعماله بالمقر الرئيسي للهجرة غير الشرعية المنطقة الشرقية بمنطقة قنفودة غرب مدينة بنغازي.

وقال الناطق باسم الفرع أمجد الورفلي، إن الجهاز تسلم المقر في الثالث من شهر أكتوبر من العام الماضي من قبل الكتيبة «309 طبرق» التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة عقب تحرير المنطقة من الجماعات الإرهابية.

يشار إلى أن مركز إيواء مدخل بنغازي الغربي، أقيم بالتنسيق مع غرفة عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة وعناصر المؤسسة الأمنية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لضبط مهربي البشر والمهاجرين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وعرضهم على الأطقم الطبية للكشف عن حالتهم الصحية.