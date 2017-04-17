أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع عدد من عمد ومشايخ وأعيان وحكماء برقة تشكيل وفد من المشايخ والأعيان للالتقاء رئيس جمهورية غينيا كوناكري رئيس الاتحاد الأفريقي ألفا كوندي لبحث الأزمة الليبية.

ومن المقرر أن يستعرض المشايخ والأعيان مع كوندي خلال اللقاء الذي سيتم الأيام القليلة المقبلة إيجاد حلول للأزمة السياسية ومحاربة الإرهاب في ليبيا.

وناقش صالح مع عمد ومشايخ وأعيان وحكماء برقة عدد من الموضوعات المتعلقة بالأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من حيث الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي بناء على مقترح وطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي بشأن دعوة عدد من عمد ومشايخ ليبيا حول الأزمة والانسداد السياسي في ليبيا على كل الاصعدة بين الفرقاء في ليبيا بعد التنسيق والاتصال مع هيأة الأمم المتحدة ومساعيها في إيجاد حل توافقي ترضاه كل الاطراف الليبية.