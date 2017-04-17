أخبار ليبيا24- خاص

استلم عميد بلدية المرج المقدم وهبي الرخ اليوم الأحد في مقر ديوان الحاكم العسكري اللواء عبدالرازق الناظوري مهامه من قبل لجنة التسليم المكلفة من وزارة الحكم المحلي.

وقال مدير مكتب الإعلام في لجنة الطواريء النقيب فرج العرفي لـ”أخبار ليبيا24″ إن لجنة التسليم المكلفة من قبل وزارة الحكم المحلي قامت بالتسليم للعميد الجديد بناءًا على قرار الحاكم العسكري رقم (10) لسنة 2017.

وأشار العرفي إلى أنه تم بنفس القرار تكليف عبدالوهاب المبروك العيش وكيلا لديوان البلدية، وتكون تبعية جميع القطاعات الخدمية والإنتاجية في البلدية للعميد المكلف.