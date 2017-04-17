أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير البرامج في إذاعة بنغازي المحلية الفنان جمال النويصري، إنه يشرف حاليا على إعداد نخبة من البرامج لتكون على مائدة رمضان 2017.

وأضاف النويصري لـ”أخبار ليبيا 24″، أنه على الصعيد الشخصي لديه أعمال تلفزيونية ومسموعة هذا العام، منها مشاركته في المسلسل المسموع يوميات مخلوف والذي سيقوم ببطولته فتحى بدر وسعاد خليل وسالم عيسى ومن تأليف محمد الصهبى وإخراج عوض السمين.

وللتلفزيون سوف يكون النويصري ضيف شرف في مسلسل رزق الله مول صحبة الفنان الكوميدي حمزه ابليبلو والمسلسل من إخراج محمد الصفوه.