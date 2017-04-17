أخبار ليبيا24- خاص

دعا رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الجهات الرسمية للوقوف وقفة جادة لدراسة تزايد حالات الانتحار في نطاق بلدية البيضاء ومحاربتها بكل الوسائل ومعرفة أسبابها بتظافر الجهود بين الجهات الرسمية.

وطلب الثني وزير العدل المكلف، ووكيل عام وزارة التعليم، ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس هيأة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني، ورئيس هيأة الأوقاف والشؤون الإسلامية، للتعاضد مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للوقوف أمام تفشي هذه الظاهرة ووضع السبل الناجحة لمحاربتها كل فيما يخصه.

وجاء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بناء على كتاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي تمت مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء الثاني للعام 2017 والمنعقد بتاريخ 16 أبريل الجاري.

ومن جهته، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية مسعود صوه في كتابه إن الوزارة رصدت تزايد ظاهرة الانتحار في نطاق بلدية البيضاء، حيث تجاوزت حالات الانتحار ومحاولات الانتحار العشر حالات.

وأضاف صوه أن هذا مؤشر خطير يدعونا إلى الوقوف وقفة جادة لدراسة هذه الظاهرة ومحاربتها بكل الوسائل ومعرفة أسبابها.

وأشار إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انطلقت منذ فترة لدراسة هذه الحالات، لافتا إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب توجيه كافة الجهات ذات العلاقة للقيام بدورها في التوجيه والتوعية وتقديم المقترحات اللازمة للعلاج.

وأوضح وزير العمل أن الوزارة ستستمر في دراسة الحالات دراسة اجتماعية للوصول إلى إجابات عن الحالة المادية والمرضية والنفسية وكافة النواحي الأخرى لكل الحالات التي قامت بالانتحار أو محاولة الانتحار.

وشدد صوه على وزارة التعليم بضرورة تكثيف حملات التوعية داخل المدارس، والمعاهد والجامعات وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المؤسسات التعليمية.

وطلب وزير العمل وزارة العدل بتوجيه مراكز الخبرة القضائية والطب الشرعي والنيابة العامة إلى توفير معلومات للباحثين الاجتماعيين حول نتائج الفحص، والتحقيق، والتشريح، وما إذا كانت هناك مؤشرات عن تعاطي المخدرات أو حبوب هلوسة أو غيرها.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية والتي يناط بها دور كبير في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والقبض على تجار المخدرات وتقديمهم للعدالة ليس فقط بتهمة الاتجار بالمخدرات وإنما بتهمة القتل العمد وتدمير المجتمع.

وأفاد صوه أنه على وزارة الصحة توجيه المستشفيات إلى التبليغ الفوري عن أية حالات انتحار أو محاولات انتحار تصل إليها، وبدورها ترفع تقارير إلى مجلس الوزراء بالخصوص.

وطالب الوزير هيأة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتوجيه المساجد إلى تكثيف حملات التوعية والإرشاد سواء أثناء خطب الجمعة أو بحلقات دروس في المساجد، مطالبا في السياق ذاته هيأة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني توجيه وسائل الإعلام إلى الإرشاد الناجح، واستضافة علماء دين لتوجيه المتجمع نحو محاربة هذه الظاهرة.