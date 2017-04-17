أخبار ليبيا24- خاص

أكد المدرب عبد السلام عبد الحفيظ المكلف بالإشراف على تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أن الفريق بدأ تدريباته استعداداَ لانطلاق مسابقة الدوري منذ 25 من مارس الماضي.

وقال في تصريحات صحفية إن إدارة نادي التعاون دعمت الفريق بعديد التعاقدات منها انتداب لاعب الأولمبي أحمد عمار ولاعب النصر عبدالسلام السبهاوي ولاعب الأهلي بنغازي معاذ أدريميش ولاعبا المدينة معتز عقيلة وعبدالسلام الطبال وتجديد عقود اللاعبين خليفه الهادي وعبدالروؤف قجوم.

وأشار عبد الحفيظ خلال تصريحاته إلى أن الفريق لم يخض حتى الآن أية مباراة ودية، مؤكدا أنه من الممكن إقامة معسكر تحضيري في مصر خلال الفترة المقبلة وسيتم الاتفاق على هذا الموضوع بعد وصول المدرب التونسي عمر الذيب يوم غدٍ الثلاثاء الذي سيستلم مهامه رسميا.

واختتم حديثه مؤكدا أن التعاون فريق شاب وأعمار لاعبيه صغيرة وسيكونون على قدر المسؤولية خلال المنافسات المحلية.