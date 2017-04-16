أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتح جهاز الحرس البلدي بنغازي اليوم الأحد وحدة المزينات وصالونات التجميل التابعة للحرس البلدي.

وذكر عضو مكتب الإعلام بالحرس البلدي بنغازي لـ “أخبار ليبيا 24” أن رئيس جهاز الحرس البلدي بنغازي العقيد ونيس العرفي كلف ن/ض سليمة التاورغي رئيس وحدة المزينات وصالونات التجميل.

وأضاف عضو مكتب الإعلام أن وحدة صالونات التجميل ستباشر التفتيش على صالونات التجميل لمراقبة العمل وضبط المخالفاتت غير المشروعة.

وتابع أن الوحدة تدعو كافة المواطنين في مدينة بنغازي للإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممنوعات تحدث في صالونات التجميل، مشيرا إلى أن الوحدة تستقبل شكاوى المواطنين بالخصوص في مقر فرع الرئيسي لجهاز الحرس البلدي بنغازي بمنطقة الماجوري.