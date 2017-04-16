أخبار ليبيا 24 – خاص

استضافت قبيلة الدرسة برعاية بلدية الساحل، اليوم السبت، جمع كبير يمثل حكماء واعيان ومشائخ برقة للعمل بميثاق “العرف الاجتماعي” القاضي بتطويع العرف للشريعة والقانون، بحيث ينظم الأعراف الاجتماعية ويفعل الإجراءات الأمنية والضبطية ويعتبر الميثاق، ما يصدر عن العرف مرادفا للقانون، في إطار الاتفاق والتوافق لفض المنازعات بشكل سلمي.

وكان في مقدمة الحضور رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني وعدد من وكلاء الوزارات وسفير ليبيا في مصر محمد صالح .

واستهل رئيس الحكومة الملتقى بكلمة ضمنها الكثير من الآيات التي تحث على أن القبيلة جسم اجتماعي يجب أن يعمل على ما يمكنه من العيش بسعادة ورخاء وحسم كل مشاكلها.

وناقش الملتقى “الدستور الاجتماعي” المعالج للظواهر الاجتماعية، التي تشوبها المغالاة والإسراف، كظواهر الإبعاد أو الترحيل والتهجير والدية، والاعتداءات المصاحبة للقضايا، والسبب والسبيبة والسوايا العرفية واليمين العرفي، وحوادث السيارات والقتل بالخطأ أثناء استعمال السلاح وغيرها.

وقد بارك رئيس الوزراء هذه البادرة، مقدما الشكر لمن قام بهذه البادرة الطيبة وشكر بلدية الساحل وقبيلة الدرسة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

يشار إلى أن لاجتماعات السابقة لحكماء وأعيان ومشائخ برقة تم صياغة توصيات هذه الاجتماعات وتدارسها لفترة طويلة ثم الاتفاق على بنود هذا الميثاق بعد التوافق عليه من كل القبائل في برقة.