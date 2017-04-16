أخبار ليبيا 24 – خاص

أقيمت يوم أمس السبت، بمقر نادي البروق قرعة دوري الفئات السنية لفئة الآواسط لمنطقة الجبل الاخضر والمقررتنظيمها في 20 من شهر ابريل الجاري .

وضمت المجموعة الأولى: فرق الصفاء،الترجي العويلية ،الصداقة ، الجزيرة،الترجي المنصورة ،دارنس ،المجد.

وضمت المجموعة الثانية:الشجرة قندولة ،نجوم الجبل ،النوارس الانتصار، البرانس، البيضاء الجديدة نجوم سليون..

أما المجموعة الثالثة فضمت فرق : السدوود ، الأخضر،المنار سوسة ، القيروان ، القمة الاستقلال ، المنار ، الانصار.

بينما ضمت المجموعة الرابعة فضمت : شباب الجبل ، البروق ، نجوم الريف ، الكفاح الفداء ، التلال ، العين اما المجموعة الخامسة لمنطقة (درنة) فضمت الافريقي ، النسور مرتوبة ،الشلال ، نجوم درنة

وسيقام الدوري من مرحلة ذهاب فقط ما عدا مجموعة درنة (ذهاب واياب) ، وسيتأهل الأول من كل مجموعة وستتم المرحلة الثانية من دوري خماسي لتتويج البطل .