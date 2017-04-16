أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش مدير جهاز الحرس البلدي بنغازي عقيد ونيس العرفي اليوم الأحد، مع رؤساء المركز وغرفة العمليات بالفرع، العمل الميداني لدوريات غرفتي عمليات غرب بنغازي وشرق بنغازي.

وأفاد منسق العلاقات العامة والإعلام مخلوف السعيطي، بأنه خلال الاجتماع جرى الاتفاق على البدء بعمل جماعي يضم غرفة عمليات غرب بنغازي مع غرفة عمليات شرق بنغازي للقضاء على الظواهر السلبية بالشوارع العامة بالمدينة.

وأضاف السعيطي، أن من ضمن مهام العمل الجماعي بين الغرفتين هو متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بخصوص تسعيرة رغيف الخبز بالمحلات التجارية والمخابز والباعة المتجولين والباعة على جزر الدوران بالمدينة والاشتراطات الصحية بالمطاعم والحلاقين.

ولفت السعيطي، إلى أن مدير الحرس البلدي فرع بنغازي شدد خلال الاجتماع على ضرورة منع عرض الخضروات واللحوم خارج المحلات.