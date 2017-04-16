أخبار ليبيا 24 – خاص

ترأست عضو مجلس النواب سلطنة المسماري، اجتماعًا بخصوص إقدام البعض على الانتحار التي ظهرت مؤخرا في مدينة البيضاء، وذلك بدعوة وتنظيم من رئيس جمعية المرشد للدعم النفسي والاجتماعي انتصار البرعصي.

وحضر الاجتماع، عضو المجلس البلدي البيضاء فوزية المسماري ومدير مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية على الصغير وممثلين عن هيأة الأوقاف، وعدد من خبراء علم النفس وعلم الاجتماع بجامعة عمر المختار ومختصين في الطب النفسي، إضافة إلى عضو من النيابة العامة وعضو من جهاز المخابرات العامة وشباب من حراك شباب الجبل الأخضر.

وتناول الاجتماع، مناقشة الدواعي التي أدت إلى إقدام البعض على الانتحار في مدينة البيضاء مؤخرًا، وبحث سبل وكيفية مواجهتها.

واتفق الحضور، على تكوين فريق عمل من خبراء في علم النفس والاجتماع والأوقاف والجهات الأمنية ومركز الدراسات والبحوث الاجتماعية، لإجراء دراسة متكاملة عن الضحايا لمعرفة ظروفهم الاجتماعية والنفسية من خلال مقابلة ذويهم وكذلك معرفة القاسم المشترك بينهم.

وخلص الاجتماع على وضع خطة عمل بالتنسيق بين مكاتب النشاط في المدارس ومكاتب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس والأوقاف من أجل تقديم الدعم النفسي والديني للطلاب والقيام بأنشطة مدرسية حتى تلغي تركيزهم على اللعبة التي انتشرت مؤخرًا.