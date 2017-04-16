أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر النقيب بجهاز أمن السواحل فرع طبرق عبدالسلام شحاتة في تصريح لأخبار ليبيا 24 من تهريب الأغنام والأبقار والأبل عبر سواحل مدينة طبرق وبالتحديد عند منطقة البردي المحاذية للحدود المصرية على متن جرافات مصرية.

وأكد شحاتة أن عمليات تهريب المواشئ من الأغنام والأبقار والأبل كانت قد زادت عبر الحدود البرية الليبية المصرية ولكن بعد سيطرة الجيش الليبي على منفذ أمساعد أتجه المهربون إلى شواطئ البحر لتهريب هذه المواشئ على متن جرافات مصرية تصل إلى شواطئ منطقة البردي التي تبعد حوالى 20 كم عن منطقة السلوم المصرية .

وطالب شحاتة الجيش الليبي بوقف التهريب عبر البحر قائلاً ” نطالب الجيش الذي نثق فيه والذي أوقف التهريب عبر منفذ أمساعد أن يتجه إلى الشواطئ لحمايتها من التهريب” .

وأضاف النقيب أن الشواطئ الليبية غير مؤمنة وهي متاحة “للمهربين الذين ساهموا في القضاء على مقدرات الشعب الليبي التي تهرب نهاراً جهاراً في غياب الأمن والرقابة”.

ويشار إلى أن أهم نقاط التهريب عبر شواطيء طبرق تتركز عند نقطة تعرف محليا بوادي الكويف والذي أفادت مصادر خاصة لأخبار ليبيا 24 إنه قد أضحى ملاذا يتم من خلاله المواشئ والمخدرات.