أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش المجلس البلدي طبرق اليوم الأحد، مع أحد تجار المواشي بالبلدية، المقترح المقدم للمجلس للتعاون مع أحد تجار المواشي المعروفين في مدينة بنغازي لتوريد جزء من الأبقار والأغنام المستورة من أسبانيا لطبرق.

وأكد الحضور أن مكتب الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي طبرق سيتولى مهمة الإشراف على تلك المواشي بعد توريدها ليتم توزيعها على الجزارين وبيعها للمواطن بأسعار التكلفة وذلك قبل شهر رمضان المبارك .

الجدير بالذكر أن أسعار اللحوم بمدينة طبرق تشهد غلاءً، وذلك لعدم منح أي اعتماد لتجار المدينة من قبل مصرف ليبيا المركزي لاستيراد اللحوم والمواد الغذائية، إضافة إلى تهريب المواشي الوطنية من الأغنام والأبقار والإبل إلى مصر عبر الحدود الليبية المصرية.