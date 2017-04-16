أخبار ليبيا 24 – خاص

قام حرس المنشآت النفطية أصول الواحات، بتسيير دوريات على الحقول التابعة لشركة الزويتينة وحقل جالو 59 وحقول شركة فترسهال الألمانية، والمحطات والمواقع التابعة لها.

وأشاد آمر الدوريات العقيد شريف بوثمانية، بالوضع في الحقول النفطية الواقعة في نطاق مدن الواحات تحت سيطرة قوات حرس المنشآت النفطية أصول الواحات التابعة للمنطقة الشرقية والوسطي التي تنضوي تحت القيادة العامة للجيش الليبي.

وأكد بوثمانية، على استعداد قوات حرس المنشآت لحماية كافة الشركات والمستخدمين والتي من المتوقع استئناف إنتاجها خلال الفترة القادمة منها حقول جالو 59 والنخلة وابو الطفل التابع لشركة مليتة وايني.