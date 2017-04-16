أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن فريق انتشال الجثث التابع للهلال الأحمر الليبي فرع توكرة، أمس السبت، من انتشال جثة وجدت على شاطئ منطقة طلميثة شرق بنغازي.

وقال منسق الهجرة غير النظامية بالفرع ونيس الدينالي، إن جهاز المباحث الجنائية توكرة أبلغ فريق انتشال الجثث التابع للهلال الأحمر الليبي فرع توكرة يوم أمس بالعثور على جثة قذفتها الأمواج على شاطئ منطقة طلميثة.

وذكر الدينالي أن الجثة التي عُثر عليها شبه متحللة تمامًا، ويرجح أنها تعود لأحد المهاجرين غير الشرعيين، مشيرًا إلى أن فريق انتشال الجثث سلم الجثة إلى مركز بنغازي الطبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ودعا الدينالي، سكان المنطقة لعدم الاقتراب من الجثث التي تخرج على الشاطئ خوفا من انتشار العدوى والأمراض وإبلاغ الجهات المختصة على الفور.