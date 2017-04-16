أخبار ليبيا 24 – خاص

دشن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأحد، المقر الجديد لمحكمة استئناف الجبل الأخضر بمدينة البيضاء، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات وعدد من وزراء الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة.

وأكد وزير العدل المكلف منير عصر، افتتاح المبنى الجديد لمحكمة استئناف البيضاء كصرح كبير جدا، مجهز بأفضل وأحدث التجهيزات من خلال إدخال الأنظمة الإلكترونية الحديثة، والأثاث الذي يليق بالهيئات القضائية وآدمية البشر المترددين على المحكمة بمن فيهم المتهمين.

وأضاف عصر أن الحكومة أولت اهتماما خاصا بوزارة العدل والقضاء، رغم أنها ورثت القطاع مهدم ومعطل بالكامل وبدأت في إعادة إحيائه ليمارس مهامه، لافتًا إلى أن المحاكم بدأت تعمل الآن.

وتابع “نحن نسير في خط متوازي بالعمل على كل المناطق وإعادة صيانة المباني الخاصة بالمحاكم والهيئات القضائية إلى أن تعمل بطريقة نموذجية، معلنا أن الأيام القادمة ستشهد افتتاح مقار جديدة للمحاكم في كل المناطق.

واستطرد وزير العدل المكلف، “المحكمة تم تسليمها والمجلس الأعلى للقضاء كان معنا بالكامل ورئيس وأعضاء المحكمة كذلك، وتم توزيع الأعمال والمكاتب، وشاهدنا انعقاد جلسة بشكل تلقائي وممتاز، والأيام القليلة القادمة ستشهد افتتاح محكمة جنوب بنغازي، ونعمل على محكمة شمال بنغازي ومحكمة طبرق والجغبوب وعدة محاكم”.