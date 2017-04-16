أخبار ليبيا 24 – خاص
يجتمع الاتحاد الليبي لكرة القدم، بأندية الدوري الممتاز، الثلاثاء المقبل؛ للنقاش حول موعد بدء بطولة الدوري، التي رفض أكثر من 20 ناديًا انطلاقها، إلا بوجود دعم مالي.
وقال عضو المكتب الإعلامي بالاتحاد الليبي لكرة القدم،محمد الجوهري، في تصريحات صحفية ، اليوم الأحد، إن الاجتماع سيعقد في طرابلس، الثلاثاء المقبل، في فندق باب البحر.
كان عبد الناصر الصويعي، الأمين العام للاتحاد الليبي، راسل الاتحادات الفرعية بالمناطق، بسرعة إبلاغ الأندية كل حسب منطقته، مشيرًا في مراسلته، إلى أن الاجتماع هام.
وعقد الاتحاد الليبي، اجتماعه الثالث منذ انتخابة، الخميس الماضي بمدينة المرج، ناقش خلاله العديد من الأمورو الهامة، ولم يحدد خلال الاجتماع موعد انطلاق الدوري؛ بسبب رفض الأندية.
وأحال الاتحاد الليبي، الطعون المقدمة في العديد من المباريات إلى لجنة الاستئناف للبت فيها، منها مذكرات أندية شمال بنغازي، والأفريقي، والأندلس.