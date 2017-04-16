أخبار ليبيا 24 – خاص

يجتمع الاتحاد الليبي لكرة القدم، بأندية الدوري الممتاز، الثلاثاء المقبل؛ للنقاش حول موعد بدء بطولة الدوري، التي رفض أكثر من 20 ناديًا انطلاقها، إلا بوجود دعم مالي.

وقال عضو المكتب الإعلامي بالاتحاد الليبي لكرة القدم،محمد الجوهري، في تصريحات صحفية ، اليوم الأحد، إن الاجتماع سيعقد في طرابلس، الثلاثاء المقبل، في فندق باب البحر.