أخبار ليبيا 24 – خاص

قال النقيب بجهاز أمن السواحل بمدينة طبرق عبدالسلام شحاته، إن الجهاز لم يتمكن من انتشال عدد من الجثث، نتيجة عدم توفر الإمكانيات لديهم.

وأوضح شحاته لـ”أخبار ليبيا 24″، أن الصيادين أبلغوا جهاز أمن السواحل عن وجود 5 جثث لمهاجرين غير شرعيين في منطقة المرصص غرب طبرق في أعماق البحار، إلا أنهم لم يتكطنوا من انتشالها بسبب عدم توفر القوارب والإمكانيات.

وأضاف شحاته، أن هذا ليست المرة الأولى التي يعجز فيها الجهاز عن انتشال الجثث من شواطئ مدينة طبرق بسبب عدم توفر القوارب المجهزة والإمكانيات، ناهيك عن عمل الجهاز في ظروف غير أمنة وسيئة جدًا.

ونوه إلى أن إمكانياتهم محدودة جدًا، حيثُ لا يوجد لدينهم وسائل النقل ذات الدفع الرباعي رغم إبلاغ الجهات المسؤولة بالمدينة وحتى وزارة الداخلية عن هذا النقص .

وتابع النقيب بأمن السواحل “قمنا بدفن 19 جثة حتى الآن في مقبرة خصصت لمجهولي الهوية بإمكانيات خاصة من شباب الهلال الأحمر، متوقعًا حدوث وباء لكل المتعاونين لعدم توفر أدوات السلامة والتطهير .