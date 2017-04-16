أخبار ليبيا 24 – خاص

دعا الإيطالي ماسمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، للتفاؤل حول إصابة لاعب الفريق الأرجنتيني، باولو ديبالا، الذي تعرض لإصابة في كاحله الأيمن وغادر المباراة في شوطها الثاني أمام بيسكارا.

وقال أليجري يبعد الفوز على بيسكارا في تصريحات نقلها موقع “فوتبول إيطاليا” :”لقد كان هناك إلتواء، أعتقد أن هناك سبب يدعو للتفاؤل”.