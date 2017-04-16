أخبار ليبيا 24 – خاص
دعا الإيطالي ماسمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، للتفاؤل حول إصابة لاعب الفريق الأرجنتيني، باولو ديبالا، الذي تعرض لإصابة في كاحله الأيمن وغادر المباراة في شوطها الثاني أمام بيسكارا.
وقال أليجري يبعد الفوز على بيسكارا في تصريحات نقلها موقع “فوتبول إيطاليا” :”لقد كان هناك إلتواء، أعتقد أن هناك سبب يدعو للتفاؤل”.
وعن المباراة أمام بيسكارا قال :”لقد أدرنا المباراة بشكل جيد، فضلنا عدم إضاعة طاقتنا كان هناك مساحات بشكل كبير، ولكننا لم نجري فيها كثيرًا”.
وأضاف :”كان يمكننا أن نلعب بشكل أفضل في الشوط الثاني، الكرة لم تكن تنزلق بشكل جيد، ولكن الملعب اليوم كان جميلًا”.
وعن لاعبه كوادرادو قال :”إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، لكنه لا يزال يحتاج للتحسن في ركل الكرة، في بعض الأحيان لا يركلها بشكل سريع”.
وعن مباراة برشلونة القادمة للفريق قال :”الآن تأتي مباراة برشلونة، يجب علينا أن نلعب جيدًا في نصف الساعة الأولى، ونسعى لتسجيل هدف كما فعلنا أمام نابولي”.
وتابع :”نحن بحاجة للعب بشجاعة والثقة بأنفسنا، لدينا فرصة للوصول لنصف النهائي ولكن هذا لن يكون سهلًا”.
وعن المنافسة في الكالتشو قال :”روما لا زال بإمكانه الوصول إلى 90 نقطة أي أننا بحاجة للوصول إلى 91 نقطة، ما زال هناك مباريات صعبة، نحن الآن نفكر بمباراة الأربعاء ثم سنفكر في جنوى