أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى مدير إدارة منطقة تشغيل طبرق عيد حدوث العبيدي، وجود أزمة وقود في طبرق، إلا أنه بسبب الأحوال الجوية لم تتمكن ناقلتان من الدخول إلى رصيف شركة البريقة بالمدينة.

وأكد العبيدي، وجود ناقلتان بنزين بمنطقة المخطاف بحمولة 25 ألف طن متري لكل واحدة متواجدة من ثلاثة أيام، ولم تتمكن من الدخول بسبب الأحوال الجوية، لافتًا إلى أن اليوم دخلت إحدى الناقلتين وما هي إلا ساعات ويتوفر الوقود في المحطات .

ونوه إلى أنه لم تسجل لديهم أي أزمات للوقود، وشركة البريقة تقوم بواجبها كاملا والناقلات تأتي تباعا حسب جداول معدة من المؤسسة الوطنية للنفط وشركات النقل المحلية متعاونة في نقل الوقود إلى كل المناطق والمدن.

وكانت قد وشهدت مدينة طبرق اليوم زحام على محطات الوقود وانتشرت الأقاويل عن وجود أزمة وقود بالمدينة .

الجدير بالذكر أن مستودع البريقة في طبرق يوزع الوقود إلى سرت غربا وامساعد شرقا وجالو والواحات القريبة منها جنوبا.