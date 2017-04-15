أخبار ليبيا 24 – خاص

شارك لاعبو أندية طبرق “الصقور والمختار والهلال والبطنان والخليج والمحلة”، بعدد 17 لاعبًا، مع عدد كبير من أندية المنطقة الشرقية في اختبارات الجبل الأخضر بمدينة شحات، لاختيار لاعبي المنتخب من مواليد 1999.

وخضع اللاعبون، لعدد من التدريبات على ملعب الصقور، بعد أن شكل الإتحاد الفرعي لجنة من المدربين مفتاح المقيرحي وسعد عوض وهشام معتوق وطاهر منصور والإداري حميد بلاش، للإشراف على اختيار عدد من اللاعبين للمشاركة في اختبارات الجبل الأخضر بشحات والتي استمرت لمدة 3 أيام .

وشارك لاعبو أندية طبرق في الاختبارات التي استضافها ملعب نادي الصداقة بمدينة شحات على مدار يومين .