أخبار ليبيا 24 – خاص

أستغرب رئيس مركز الخبرة القضائية عمر الحجازي، ما أثير عن وسائل الإعلام وبعض الجهات المسؤولة لتأجيج الرأي العام وخاصة في المدارس والجامعات وربط حالات الانتحار الأخيرة إلى لعبة “تشارلي”.

وأكد الحجازي لـ”أخبار ليبيا 24″، أن لعبة تشارلي ليس لها علاقة بحالات الانتحار الأخيرة والتي طالت الكثير من الشباب من مختلف الأعمار.

وقال الحجازي إن لديه ثقة تامة في شباب ليبيا الواعي في المدارس والجامعات بأنهم في مستوى وعي كبير وأنهم لا يصدقون هذه الخزعبلات التي أثيرت.

هذا وشكلت لجنة من الجهات القضائية والنيابة والطب الشرعي ومحليين نفسيين لدراسة حالات الانتحار التي بلغت لأكثر من 25 حالة وبدأت عملها ووصلت إلى نسبة 30% رغم الصعوبات التي تواجهها في الاتصال بأسر الضحايا.

ولفت رئيس مركز الخبرة القضائية، إلى أنه جاري التحقيق وسوف يُعلن عن النتائج الرسمية للتحقيقات في حالات الانتحار التي سجلت أخيراً والتي طالت العديد من المدن وفي مقدمتها مدينة البيضاء وسوف نأخذ الأذن من الجهات القضائية قبل الإعلان عن النتائج التي توصلت لها اللجنة المشكلة .