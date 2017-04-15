أخبار ليبيا 24 – خاص

دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة طبرق إبراهيم الجراري، غرف التجارة في ليبيا ومجلس رجال الأعمال، لاجتماع عاجل لبحث قرصنة الجمارك التونسية، للسفن الليبية وحجز البضائع، بحسب قوله.

وطالب الجراري، بمقاطعة المنتجات التونسية، وعدم دخولها للسوق الليبي برًا وبحرًا، وكذلك عدم السماح بدخول السفن التونسية للموانئ الليبية ما لم يتم الإفراج عن السفينة والحاويات المحجوزة في ميناء رادس وصفاقس لتكون المعاملة بالمثل.

وأكد الجراري، أنه على رئيس اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس النواب إعادة النظر في الاستثمارات الليبية في تونس، مطالبًا التجار والمصارف بعدم فتح الاعتمادات لاستيراد سلع من تونس.

تجدر الإشارة إلى أن السفينة الليبية والبضائع لها أكثر من شهرين محجوزة في موانئ تونس، وهى ترانزيت لا علاقة لها بالدولة التونسية وسببت في الإضرار بالاقتصاد الليبي وخسائر مالية كبيرة لملاك السفينة وأصحاب الحاويات، بحسب رئيس غرفة التجارة والصناعة طبرق.