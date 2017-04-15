أخبار ليبيا 24 – خاص

شارك الهلال الأحمر الليبي، في المؤتمر الإفريقي التاسع للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر, والمنعقد بمدينة أديبيجان في ساحل العاج.

ومثل وفد الهلال الأحمر الليبي في المؤتمر الذي شارك خلاله أكثر من 57 جمعية وطنية من إفريقيا وغيرها, رئيس الجمعية ومدير العلاقات الدولية وممثل الشباب والمتطوعين في الجمعية.

وتناول المؤتمر، النقاش على كيفية تقديم المساعدة في الأزمات الإنسانية في دول إفريقيا, حيثُ كان لدى الهلال الأحمر الليبي مداخلات موضوعيه فيما يخص في بناء القدرات وتوحيد الجهود.

واستعرض الهلال الأحمر الليبي، دوره في تقديم المساعدات الإنسانية في الأزمة الليبية وفي النزاعات المسلحة والهجرة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر إفريقيا للحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في إفريقيا يقام كل 4 سنوات في إحدى دول قارة إفريقيا.