أخبار ليبيا 24 – خاص

قرر القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنشاء هيئة تسمى “هيئة السيطرة والقضاء”، تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة.

وتتكون هذه الهيئة بحسب ما نص عليه القرار من جهاز التفتيش العسكري وإدارة الشرطة العسكرية والسجون وإدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة القضاء العسكري وإدارة المحاسبة المالية.

ونص القرار في مادته الثانية على أن توضع الجهات المتمثلة في جهاز المباحث العامة وإدارة الأمن المركزي والإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة تحت إشراف القيادة العامة للقوات المسلحة حتى انتهاء العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب.

وأشار القرار إلى أن تنظيم هيئة السيطرة والقضاء وتعين رئيس لها وتحديد اختصاصاتها وأسلوب عملها وحقوق وواجبات العاملين بها يتم بصدور قرار من قبل القائد العام للقوات المسلحة.